和泰車（2207）代子公司和泰產險宣布，新任董事長由前中再保總經理蔡伯龍出任，總經理為前將來銀資深副總、前安定基金總經理莊瑞德。該人事異動還須金管會審核，仍由副總經理顏思齊代理總經理職務。

和泰產險去年11月遭金管會以未與母公司和泰汽車設置防火牆而重罰1140萬，並需於3個月內具體提出法令遵循、內部稽核、強化機制等整體改善作業流程及交出懲處名單。

和泰產險遂於去年12月開始，展開高層人事異動，先是董事詹文全辭任，董事長張永固的董事法人身分，則由和展投資宣布改派為卓俊雄（東海大學法學院院長、前金融消費評議中心總經理）並代理董事長，總經理章明純（前保險事業發展中心副總經理）跟進辭職後，於今年2月26日公布新任董事長、總經理人選。

根據《工商時報》報導，蔡伯龍於中再保任職14年，歷經總稽核、副總、總經理，去年10月退休，現應和泰集團延攬出任和泰產險董事長，期許倚重其風險管理、稽核內控之專長，強化董事會職能。

莊瑞德則曾任職於國泰人壽、台灣人壽、台壽保產險及安定基金總經理，精算、業務管理及策略發展等經驗豐富，後轉任將來銀行之籌備處營運長及保險事業中心資深副總，負責規劃保險相關商品及營運作業流程等，擅長保險科技應用。

將來銀行對此則發新聞稿，對於莊瑞德後續之職務規劃，將來銀行表示恭賀與支持，也衷心感謝莊瑞德兩年的服務期間為公司貢獻心力，互動合作愉快，未來也會持續保持良好合作關係。

莊瑞德自2019年3月加入將來銀行籌備處，籌建人力資源、行政總務、作業管理、保險團隊及各功能規章制度，並負責建立人才制度及薪酬制度建置專案、行舍選址與裝潢專案，同時協助規劃5年發展計畫、預算及設立許可申請。將來銀行成立後，莊瑞德督導銀行營業執照及系統UAT專案，更籌建保險專才團隊及督導保險業務系統取得ISO 27001驗證，同時規劃純網銀保險代理人業務之商業模式，引入國外成功創新投保體驗，協助奠基將來銀行未來發展之良好基礎。

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(中時新聞網)