彰化市中央聯合里辦公室，5日動土。（吳敏菁攝）

都市寸土寸金，要找尋活動中心或辦公室相當困難，彰化市內核心商業區域內的中央聯合里辦公處，供萬壽里、中央里、富貴里、民權里、長樂里、大同里、永生里等7個里里民共同使用，破損嚴重，但卡在土地問題和物價上漲一一在流標，歷經了重重困難，縣府、公所合作得到突破，「老家新蓋」1樓設置停車場、2樓聯合里辦公室、3、4樓供里民活動休閒、閱覽、學習等多功能使用。

彰化市長林世賢表示，彰化市中央聯合里辦公處前身為「彰化市立公營當舖」，1989年，內政部撤除全省公營當鋪，中央聯合里辦公處所的部分產權為彰化縣政府與國有財產局所有，但土地為住宅區建築用地無法移撥，只能用讓售方式移轉，經7里里長向市公所及彰化縣政府爭取，並由市公所向縣政府申請土地撥用，撥用費用約500多萬元，並花小額經費向國有財產局購得，彰化市公所終於取得土地所有權，開始規劃設計，去年完成工程招標。

彰化縣長王惠美表示，在都市內要找尋活動中心特別困難，這個興建案延宕多年，想要把事情解決的人也不分市公所或縣政府，感謝議長、副議長帶領全體議員的支持，因為物價指數上漲，流標數次，最近終於標出，有關內部辦公室相關軟體設置，縣府將會視各里需求協助做相關配合，希望能有空間成為長輩們的社區關懷據點，造福更多縣民。

副議長許原龍、議員李寶銀、陳銌銌、吳韋達、黃千宴、莊陞漢、彰化市民代表會主席陳文賓、縣府民政處副處長邱錦模、各級民意代表、各里里長與地方仕紳等人都出席。表示聯合里辦公室落成後里長們日後辦公就非常方便了。

彰化市中央聯合里辦公室，5日動土，新的辦公室為4樓建築，分別採動態及靜態之使用空間，總坪數2722平方公尺，彰化市公所籌措1200萬元的工程經費，預計2022年3月底前完工。提供里民安全且促進身心健康的洽公及休閒場。

(中時 )