彰化市人本城區工程，市區校園周邊畫上綠色人行道，又有紅線、白線，讓不少市民困惑到底能不能停車？人又該怎麼走？（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市「人本城區」人行道串連近日終於完工，彰中、南郭國小校園周邊綠色標線型人行道，緊挨著白線、紅線畫設，卻仍被放置三角錐、停放汽機車，讓民眾困惑到底要怎麼走；對此工務處強調，會加強勸導，未來也會商請警方加強取締違停，呼籲周邊民眾配合。

全長約6公里的人本城區計畫工程，包括彰鐵文化路廊、綠色休閒廊道和樂活通學步道，從彰化火車站前的沿光復路、中正路和三民路，一直延伸到永樂商圈周邊、縣府南郭路至彰基周邊，還有南郭國小、彰中與彰商校園周邊。

目前多數工程陸續完工，部分剩最後收尾階段，當不少民眾正好不容易走過工程施工的交通黑暗期，沒想到緊接而來的卻是開單哀號期，多數汽機車違停上人行道遭警方強力取締開單。

另外，彰中、彰商周邊南郭路一段與介壽北路，道路兩側均被畫上綠色人行道，又緊鄰白線、紅線，有民眾忍不住在臉書社團「彰化踢爆網」貼文求解惑，好奇到底可以停車嗎？人該怎麼走？引發熱烈討論。

有人批評改成這樣，連屋主都完全都不能停車，未免太不近人情，店家該怎麼做生意？但支持者表示，台中市紅磚人行步道，早就全面強力拖吊違停與臨停，並建議人行道就是只有人能走，汽機車都不能臨停也不能放置雜物，檢舉就對了。還有人悲觀認為，新標線都是畫好看的，看上去友善，最後還是一堆違停占用，最後出問題，很多住戶店家就會申訴要求塗銷。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，校園周邊採平面型人行道綠色標線，串連學生通勤步行路線，畫設區域原本就是道路範圍，當初也有跟周邊住戶協調過，多數都同意，近期將請同仁在周邊豎立告示牌加強宣導，也呼籲民眾配合。

林漢斌說，人本城區多數工程皆已完成，僅剩少部分仍在最後收尾，目前光復路彰女前人行道機車違規臨停狀況就明顯改善，彰化市代會、公所外因花台移除，反倒出現汽車違停亂象，人行道專屬於行人，也需要教育民眾配合，改變陋習，未來也會請警方加強勸導、取締，目前仍首重火車站周邊優先執法。

(中時 )