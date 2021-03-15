民眾黨立委邱臣遠今日召開記者會表示，交通部航港局中部航務中心1名宋姓技佐收賄發遊艇駕照，10多年來不法所得超過千萬，結果只起訴50人、撤照18人，想要大事化小，代表航港局政風單位嚴重怠惰。此事不可就此罷休，也請交通部長林佳龍出面表態「這種處分是否滿意。」

邱臣遠指出，該技佐利用已經預先印製上「交通部」、「交通部航港局」紅色印文的未管制用以製作遊艇及動力小船駕駛執照空白紙本，在沒有請領程序的情況下，拿空白執照填上民眾資料，盜用鋼印超過10年。

邱臣遠說，該技佐對於鋼印的申請與使用毫無管制，逾越權限登入海計系統資料庫，登載不實的駕駛執照核發或換發資訊，一直無人發現。

邱臣遠表示，駕駛執照從民眾申請、核定到電腦製發，多年來都是同一人，沒有輪調過職務，且未經科長複審就可印發駕照，代表航港局中部航務中心機制漏洞百出，內控更是失靈。

邱臣遠說，此事該追究航港局轄下其他核發駕照單位是否有相同狀況，而政風單位應將調查結果送至立法院，追究政治責任，看看是否有更高層的人員應該出面負責。監察院也應立刻啟動調查程序。

邱臣遠指出，此事違法事實明確，行政機關航港局，應積極稽核以發放的駕照，並做出適當的行政處分，以挽回民眾對證照考試的公平及公正性的信心。

(中時 )