黨主席陳椒華（中）、立委王婉諭（左）及秘書長白卿芬共同種下象徵時力的犀利問政的辣椒、生命力旺盛的巴黎美人及有助於空氣品質的虎尾蘭，將深耕地方。（王志偉攝）

時代力量在花蓮市中山路靠近東大門夜市附近成立黨部服務處，深耕地方。（王志偉攝）

時代力量今成立花蓮黨部暨立委兼任黨主席陳椒華服務處，強調時力核心議題，如環境、文教與社福等，均與花蓮發展息息相關，將結合國會委員為花蓮服務，希望未來花蓮有議員席次。面對時代力量、民眾黨喊出議員選舉不缺席，藍綠看法皆認為，影響不大。

時代力量2016年曾在花蓮市成立花東黨部，2018年推出2人參選縣議，但得票數並不理想。之後黨部遷移至吉安鄉，但黨務運作並不順暢。直到今天在花蓮市中山路成立花蓮黨部及黨主席立委陳椒華服務處，也認真考慮推出議員人選，尋求東部支持。

陳椒華說，亞泥礦區、礦業法修法、卜蜂設場爭議、光電、花蓮觀光、文化、教育等，都是時代力量長期關心，這次在花蓮成立黨部，就是希望能增加服務、深耕地方，還有「花蓮媳婦」立委王婉諭對地方熟悉，擴大在地服務能量。

她表示，時代力量在全台有11位縣市議員，有服務基礎和問政經驗，是與其他在野小黨不一樣的地方，3位立委問政表現也非常優異，立法院第一會期都是優秀立委。目標2022年選舉在花蓮推優秀人選，挑戰縣議員人數最多的第1、第3選區。

去年9月，台灣民眾黨在花蓮成立立委邱臣遠服務處，由國民黨前議員趙世源擔任主委，稍早，民眾黨也點名不放棄人口密集的第1、3選區，已積極佈局中，現又有時代力量加入，讓2022基層選舉更加緊繃。

花蓮長期藍大於綠，全縣33席議員國民黨囊括23席，民進黨僅3席，小黨積極插旗花蓮是否瓜分票源？藍綠縣黨部主委都認為不受影響。

國民黨縣黨部主委張峻說，希望愈多政黨投入，讓民眾有更多選擇。他指出，2022選舉原則上以現任優先提名，目前還沒開會討論，預計明年初人選會明朗化，但大方向是以現任的優先提名。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊認為，小黨在縣長、鄉鎮市長等較大選舉影響不大，但在議員、代表等小選區較有機會，但花蓮選情較特別，選民重人情，小黨短時間要改變不容易。因民進黨議員僅有3席次，考慮擴大在10選區都推人，7月人選就會明朗化，縣長候選人8月出爐。

同樣是小黨，民眾黨主委趙世源則觀察，時力比較傾向生態環保議題，有一些局限，但民眾黨比較不局限在某個區塊，雖多一個競爭對象，難免有壓力，但就是勇往直前，爭取認同。

(中時 )