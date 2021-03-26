根據韓國新出爐民調，總統文在寅施政滿意度降至34%新低；前總統朴槿惠遭彈劾下台後經過數次分裂合併的保守派最大在野黨國民力量的支持度回升至29%，為朴槿惠下台後最高。

韓國4月7日將舉行各地方首長、議員等公職人員補選，因前市長朴元淳輕生留下的首爾市長懸缺也在其中。不過，過去傾向支持進步派的首爾市長選戰，因疫情、房價飆升等問題執政黨施政不力，反而是保守派的國民力量候選人吳世勳占上風。

不只在一級戰區首爾，根據民意調查機構韓國蓋洛普（Gallup）23至25日對1001名全國各地選民進行調查，57%認為在野黨必須在補選中取得多數勝利，以牽制執政黨，「牽制政府」的聲浪達到去年7月以來最高；希望執政黨候選人當選的比例則僅33%。

對文在寅施政表現持肯定看法的受訪者占比較上週下降3個百分點至34%；持否定看法占比則增加4個百分點至59%，顯示原本持中立看法的選民評價開始轉壞。

以地區來看，支持率最低的兩個地區分別為大邱、慶尚北道地區（24%）及首爾地區（26%）。

持否定評價的原因依序為「不動產政策」（34%）、「經濟民生解方不足」（8%）、「不公正、雙重標準」（6%）。明顯可看出文在寅的打房政策失利，房價大漲引發民怨，衝擊民眾對政府支持度。

執政黨共同民主黨支持度同樣較上週下跌3個百分點，降至32%；最大在野黨國民力量支持率則上升3%至29%，來到朴槿惠遭彈劾後的最高點。

朴槿惠在2016年爆出閨密干政醜聞，遭國會彈劾下台。當時的保守派執政黨新國家黨在新任總統選舉失利後分裂成數個政黨，經過多次合併、分裂後，在去年國會選舉前統合為未來統合黨，之後改名為國民力量黨。

(中央社)