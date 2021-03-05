以Thunder Power許下電動車品牌願景的股票上櫃淳紳公司，爆出掏空案，董事長沈瑋等利用「採購電池包專利使用權」等名目，掏空公司4.8億元，檢調昨(5)日搜索淳紳公司及沈瑋等人住處，並將沈瑋、財務長秦禮明等12人約談到案，凌晨沈妻，也是該公司董事沈周令熊150萬元交保，另外包括獨董、監察人、法務、財務及會計主管等9人，分別以70萬至100萬不等交保。董事長特助張子洋及財務長秦禮明等人也遭傳喚到案。

經過檢方複訊後，凌晨淳紳董事沈周令熊150萬元交保、法務主管蕭彩綾、稽核主管藍靜嫻、會計長黃淑惠、獨董黃文瑞，特助張子洋等以100萬交保，，另股務主管劉璧維70萬元交保、監察人李錦隆、彭向陽及秦禮明等50萬交保。

檢調查出，2015年法蘭克福車展上Thunder Power電動車第一次亮相，淳紳公司董事長沈瑋就發下豪語，效法特斯拉，打造電動車品牌。2019年10月更宣布轉投資昶洧集團與國機智駿汽車簽訂汽車生產合作意向，將透過國機智駿的新能源汽車生產資質，代工生產昶洧電動車。

不過，檢調發現，淳紳自2016到2019年，陸續移轉淳紳公司重要的研發成果及重要資產到已被沈瑋控制、占主要持股的TPHK公司、調度淳紳公司員工到TPHK公司提供服務，並陸續安排不合營業常規的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」（約1.5億元）、「代理銷售電動轎跑車」（約1.4億元）及「採購零組件」（約1.3億元）等，使淳紳公司產生大額的現金流出，變相使沈瑋透過占主要持股的TPHK公司獲取私人不法利益。

此外，沈瑋等人也假藉如「特別獎金」等名目，從TPHK公司中套取來自淳紳公司的款項約6000萬，為避免遭發現，還在2019年股東會年報、於應揭露的董事薪酬資訊上虛偽隱匿，使股東無法透過年報得知沈瑋實際上支領的真實薪資。

檢調懷疑沈瑋等人涉及利用關係人交易、隱匿財報資訊、不合營業常規等方式，造成淳紳公司及全體股東權益重大損害，並使淳紳公司財報產生不正確的結果，誤導投資大眾。

全案朝違反《證券交易法》非常規交易、特別背信、公司年報資料內容虛偽不實等罪偵辦。

(中時新聞網)