由台水公司副總經理李嘉榮（左）與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（右）代表簽署。（主辦單位提供）

雙方未來就國際賑災緊急供水及水質淨化技術等進行合作交流，公私部門協力共同善盡身為地球村公民的責任。（主辦單位提供）

台灣自來水公司與慈濟慈善事業基金會，10日在台中市的台灣自來水公司簽署合作備忘錄，由台水公司副總經理李嘉榮與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽署；雙方未來就國際賑災緊急供水及水質淨化技術等進行合作交流，公私部門協力共同善盡身為地球村公民的責任。

主辦單位指出，近年來因全球極端氣候變遷致自然災害加劇，為避免災時受汙染水源危害民眾健康，台水公司與慈濟基金會共同合作推動賑災緊急供水，期能藉由台灣自來水公司數十年的水處理技術專業與經驗，和長年在全球進行人道救援的慈濟基金會合作，確保災區民眾安全用水。

合作備忘錄由台水公司副總經理李嘉榮與慈濟基金會執行長顏博文代表共同簽署，宣示雙方就海內外災害救助與人道援助過程需要的水處理技術教育訓練、技術諮詢與指導等公眾利益事項，整合雙方資源，共同合作推展。

台水公司說，該公司斥資11億將舊淨水場打造成自來水專業訓練中心，已於2020年12月落成啟用，為亞洲最具規模且功能最完善之全方位自來水事業專業訓練園區之一。

該訓練園區備有完整的自來水專業實習場地，除滿足員工教育訓練學習與實際操作技術層面需求外，亦能契合慈濟海內外災害緊急供水及慈善援助方案所需；未來可協助安排相關技術教育訓練課程，培訓自來水專業種子人才，共同推動國際慈善援助，對外展現公益軟實力。

台水公司副總經理李嘉榮說，自來水公司有專業的人才維護，在國內災區就曾提供淨水處理、緊急供水作業，與慈濟簽署備忘錄後，能提供訓練場地、技術指導，針對水源污染程度做合作討論，交換資源，為地球盡心力。

慈濟基金會執行長顏博文指出，「水是大生命」，全世界很多地方物資缺乏，但人不能一天不喝水；慈濟在全球進行人道救援時，在災區如何取得乾淨的飲用水，慈濟很需要這方面的專家，很高興可以與自來水公司合作。

顏博文表示，如何在淨水過程增加處理效率，需要專家提供指導。慈濟將結合志工能量與自來水公司的專業，讓受災的人民取得安全又足夠的水量。

慈濟慈善足跡遍及世界各地，台水公司為善盡企業社會責任，希望透過本次合作協議的簽署，延伸水處理技術專業與經驗，確保災區民眾用水，除在國內合作外，也與慈濟基金會共同走向國際，善盡全球企業公民責任，讓世界看見台灣，看見台灣自來水公司。

(中時 )