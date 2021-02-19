隨著網路越來越發達，不少民眾也紛紛從實體店轉戰網購，省時又省力，但沒親自試穿過，也常鬧出大笑話。一名女子在網路上購買了一件開高衩的時尚洋裝，穿上後卻崩潰了，閨蜜看到後也笑翻，直呼根本情趣戰袍。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出照片，表示閨蜜網購了一件相當時尚的高衩洋裝，但收到實物後卻被笑翻，原PO也從閨蜜那邊借來洋裝，自己實際試穿，結果高衩直接開到腹部，洋裝秒變成情趣戰袍。

閨蜜網購一件開高衩洋裝後，原PO一穿直呼怎變情趣戰袍。(圖／爆廢公社公開版)

原PO將自己穿的照片PO上網後，笑翻許多網友：「網購model永遠不能信」、「在家當情趣睡衣就十分合理了」、「這根本床上專用戰鬥服吧XD」、「這衩也開太高了...」、「內襯跑哪去了XD」、「對男友專用武器」。

還有不少人歪樓：「其實洋裝不是重點，重點是妳好像穿著阿嬤的內褲...」、「想看妳穿丁字褲」、「妳的內褲比較不合理」、「一個身材比model好的概念」、「這身材，我噴鼻血了...」。

(中時新聞網)