財政部關務署表示，海外進口包裹實名制自2020年中上路，如果民眾未完成實名認證或檢附紙本報關文件，首次將舉「黃牌」警告但免罰，第二次以後才會舉「紅牌」、不受理進口包裹要求。

但官員指出，關務署研擬取消首次免罰機制，最快下半年將改為直接舉紅牌，海外網購族必須補交實名認證或紙本委任報關文件，否則包裹將無法通關。

海外進口包裹實名制自2020年5月上路，依照現行規定，如果民眾未透過關務署「EZ WAY易利委」APP完成實名認證或檢附紙本報關文件，海關針對首次進口包裹舉「黃牌」警告，貨物仍可進口至我國、僅會收到海關發函警告。

依照現行規定，網購族在第二次進口包裹時仍未做實名認證，海關才會舉「紅牌」、不受理進口包裹要求。

但海關指出，關務署預計在4月開放外籍人士以居留證綁定註冊「EZ WAY易利委」APP，預計實名認證人數將增加10萬人～15萬人。

待多數外籍人士完成註冊後，關務署將取消首次免罰的黃牌制度、促使我國民眾依循法遵完成實名認證，依照時程而言，最快為2021年下半年。

除了包裹通關服務以外，官員也指出，海外網購族最在意進口稅費價格，因應民眾需求，「EZ WAY易利委」APP在2021年也新增線上稅費查詢功能。

但進口包裹仍有免稅上限，我國自2017年實施進口次數頻繁認定措施，個人在半年內進口貨物6次以下、且完稅價格低於新台幣2,000元，可享免關稅優惠；但海外貨物完稅價若超過2千元或半年內第7次海外進口包裹，需課徵關稅。

(工商 )