公車內拉屎！大陸廣東深圳一名馬尾妹上了公車後 ，被發現躲在門後，行跡可疑，不料有人走近一看，竟然看到她脫下褲子，坐在垃圾桶上大號，讓車內所有人當場傻眼。公車司機事後表示，這名女子當然因為身體不適，一時情急才做出如此舉辦，事後她也對自己的行為道歉。可是司機提醒大眾，乘客若遇類似情況，可與司機溝通，以免影響車內乘客。

原PO日前在微博上傳4張照片，只見一位身穿黑色上衣、紮著馬尾的女子，在擠滿乘客的車內，低著頭蹲坐在後門附近，一手抓著旁邊扶手，一手拿著類似紙巾的白色物品，周圍的乘客卻皺著眉頭、捏起鼻子，原來該名女子正對著垃圾桶便溺。

其他乘客聞到異味紛紛逃避，不僅前方的座位空無一人，經過時也忍不住加快腳步。司機事後表示，當時公車行經丹平快速九尾隧道，該名女子表示身體不適，他以為是暈車，便讓其他乘客幫忙照顧，誰知對方疑似忍不住，竟直接脫褲坐在垃圾桶上排泄。

報導指出，女子坐上垃圾桶後一直未起身，直到抵達終點站才向司機致歉，表示自己遇上生理期，身體很不舒服，一時情急才有如此舉動。

(中時新聞網)