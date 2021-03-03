25歲男星許凱因演出《延禧攻略》爆紅，又接連拍攝好幾部古裝劇，躍升一線演員，然而人紅是非多，他接連遭爆出負面新聞，包括校園霸凌事件、深夜醉倒路邊等，而許凱本人似乎不受影響，日前在微博發文，竟拿口罩當成髮帶，讓網友全都看傻眼。

許凱日前在微博發文寫下，「（口罩）當髮箍卸妝還挺好使，就是有點費耳垂」，並附上2張自拍，只見他用黑色口罩當成髮箍，將凌亂的瀏海箍起，大方秀出素顏的模樣，儘管只露出一雙濃眉大眼及高挺鼻樑，還是讓迷妹們陷入瘋狂，狂讚他的帥氣，還意外掀起了模仿潮。

許凱將口罩當髮帶。(圖/翻攝自許凱微博)

許多迷妹以同樣的方式自拍上傳，在疫情敏感時機，也引發大批網友怒轟，「不良示範」、「口罩是用來防疫的好嗎」、「一點也不好笑」、「迷妹還模仿，請問有腦子嗎」，眼見戰火越演越烈，許凱也親自回應，會這麼做是因為將髮箍弄丟，而他使用的口罩也是自己戴了一天後準備丟掉的，並沒有浪費口罩的意思。

然而許凱的說法，網友並不買單，還是一面倒怒批：「戴了一天，都是細菌了吧」、「解釋了也沒有比較好」，也有粉絲看不下去，跳出來護主，「他公共場合都有乖乖戴口罩」、「我們都理解你沒有惡意」等，意外掀起熱議，甚至還登上微博熱搜排行榜。

(中時新聞網)