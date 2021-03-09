台日桌球夫妻江宏傑與福原愛身陷婚變風波，女方遭直擊和高帥男出遊密會，甚至同住一間飯店，同時也爆出江宏傑及其家人長期對女方言語暴力，雙方各說各話，讓人霧裡看花，日本網友也一面倒譴責福原愛不倫，還分析福原愛就是想靠抹黑夫家，營造受害者形象。

在密會過程遭曝光後，福原愛連忙透過經紀公司發出親筆信道歉，但還是傳出她為311地震拍攝的10周年影片遭下架，網友也依現有線索分析，福原愛是否真的如報導所說被夫家言語霸凌，由於周刊爆料的內容都是夫妻私下相處的情況，因此很有可能是福原愛親自授權，讓真實性存疑。

由於福原愛1月就提出離婚，卻還是在月底將媽媽接到台灣過年，自己回到日本，讓網友提出疑問，「如果江家真的是怪物家族，怎麼還將行動不便的媽媽丟給怪物們照顧？」而福原愛閨蜜指出她在台灣天天哭，導致體重掉了10公斤，也遭到質疑，「感覺跟結婚時差不多啊」、「是不是指生產前後的體重啊？」

如今更傳出消息，江宏傑希望福原愛能回台灣當面解釋清楚出軌事件，然而卻遭拒絕，福原愛也不願意江宏傑飛到日本去談判，還有友人爆料福原愛離意堅定，堅持不回台灣，即便離婚條件對自己不利也不願讓步，夫妻倆的關係已經很難再修復。

(中時新聞網)