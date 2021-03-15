葉家妤鏟肉7公斤，辣媽回歸。（ivenor提供）

葉家妤鏟肉7公斤，寫親筆信謝謝好友江宏恩。（ivenor提供）

本土劇女星葉家妤為復出拍攝八點檔，短短半年狂鏟7公斤，她特別寫了親筆信，感謝江宏恩在她卡關的時候傾囊相授，找回自信。曾被媒體拍到飄出大嬸味，葉家妤發憤變身，穿上緊身激短洋裝，一點都看不出是兩個孩子的媽，這也讓老公陳宇風超擔心，要她「卡注意欸！」葉家妤笑說，自從瘦下來以後，老公看她的眼神完全不同，「有種被鎖定的感覺」，陳宇風晚上還會急著趕小孩睡覺暗示葉家妤，她羞認床笫之事：「確實有比之前更頻繁啦！」

葉家妤與陳宇風結婚10年，感情依舊甜蜜蜜，不但無時無刻都要傳訊息打電話報備，還會頻誇讚老公真的很棒。葉家妤透露10年來，兩人每晚都會聊天，完全不會沒話說，有時候還會覺得自己很像花癡。陳宇風似乎也被葉家妤滿滿的愛馴服，以前十分木訥的他，現在竟然會在老婆做菜時，從背後環抱她問說：「這麼會做菜，是誰的老婆呀？」葉家妤則是嬌羞回應：「是你的！」有如韓劇浪漫情節，閃瞎眾人。

葉家妤的辣媽妹妹白家綺近期順利誕下一女，成為「四寶媽」，家族更是熱鬧，被問到自己是否還打算生第三胎？葉家妤說一切順其自然，「我跟老公都很喜歡小孩，如果有當然很好。」不過，她並無生男壓力，因為夫家都是男丁，因此婆婆對於她生兩個女兒十分滿意，她慶幸自己交了一張還算滿意的成績單。

除了馭夫有術，葉家妤教養女兒也有一套，從小孩出生，完全不假他人之手自己親帶，對待女兒用戲劇方式讓她們知道媽媽的辛苦，讓女兒「自主」幫忙分擔家事，她笑說：「我會演一場戲，跟他們說媽媽做了哪些事，真的有點累，那你們可不可以幫忙？」兩個女兒不僅體貼懂事，還十分捧媽媽的場，有次在學校老師跟大女兒說：「妳今天考試考得好，回家可以請爸爸媽媽帶妳去吃好吃的。」結果女兒回家問葉家妤：「為什麼老師會這樣說？我每天都在吃好吃的東西了啊！」意指媽媽煮的菜已是山珍海味，為什麼還要特地出門吃好吃的料理，讓葉家妤聽了笑得合不攏嘴。

(中時 )