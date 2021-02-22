有時在外聽到小孩的童言童語，不免會想會心一笑。近日有位網友表示，在超商目睹一段父子的趣味對話，年約5歲的兒子在選了一瓶大罐飲料後，卻遭父親阻止反問他，「媽媽會罵誰？」沒想到兒子下秒神回1句，讓旁觀的他當場笑了出來。

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，近日在超商購物時，剛好有對父子有說有笑地走到了開放式飲料區前挑選商品，目測年齡分別是：父親約30歲，兒子約5歲。

父親跟兒子說，「你喜歡喝什麼自己選，只能挑一個喔。」兒子則盯著瓶瓶罐罐的飲料表示答應。隨後兒子便挑了大罐養樂多說，「我要喝這個。」父親一看就要求他將飲料放回去，並對著兒子說，「媽媽說這個你不能喝，等下你買這個回去，被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」

沒想到，兒子開口就說，「當然是罵你囉！」頓時讓爸爸整個無言，也讓一旁看得原PO當場笑了出來。最後，父子換了另一瓶飲料後便手牽手去結帳了。原PO直呼，「這個小孩真不簡單，居然知道媽媽的凶險...噢不...是爸爸的危險。」

貼文一出後，超過5千位網友被父子倆對話給逗樂了，紛紛笑回表示，「兒子很識相」、「同在一條船，爸兒倆要同舟共濟」、「老爸愛兒子也不忘求生慾」、「橫批：有驚無險」、「我喜歡這種親子互動，不是讓人懼怕也不是讓小孩子沒大沒小，而是朋友間的感覺」。對此，也有網友留言提議，「在超商喝完再回家就不會被罵了。」

(中時新聞網)