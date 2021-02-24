又是酒駕害命 3口之家父親逆向撞賓士亡 1歲兒陪死

三灣鄉124線外環道加油站前路段，24日下午2點多發生轎車對撞事故，2車損毀嚴重。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

三灣鄉124線外環道加油站前路段，24日下午2點多發生轎車相撞死亡事故，喜美轎車疑因超車不慎，與賓士轎車高速對撞，喜美車內1家3口當場失去生命跡象，經緊急送醫急救，1歲男童與27歲父親宣告不治，19歲媽媽則轉院治療，經初步調查，喜美駕駛抽血檢驗酒測換算為0.15，賓士駕駛酒測值為0，事故有待警方進一步調查釐清。

苗栗縣消防局獲報趕抵現場，出動三灣、頭份、南庄、獅潭人車前往救援，現場2車高速碰撞，車頭皆全毀變形，車體零件、玻璃散落一地，駕駛與乘客受困車內，喜美車內駕駛27歲許姓男子與19歲根姓女子、1歲根姓男童當場失去生命跡象，賓士車內則為55歲女乘客受傷骨折，救護人員將4人緊急送往為恭醫院急救。

院方指出，經急救許男仍傷重不治，1歲根姓男童右額頭撕裂傷，進入院加護病房搶救後宣告不治，根女恢復生命跡象，臉部及四肢多處撕裂傷、左腳踝骨折，轉童綜合醫院急救，未脫離險境。

警方初步調查，喜美車內為許男開車，由妻子抱著男童坐副駕駛座，賓士車則為54歲蔡姓男子載55歲妻子由南庄往頭份方向回新竹，但喜美轎車行經三灣124縣道往南庄方向行駛，疑因超車不慎，逆向衝進對向車對與賓士轎車對撞。

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(中時新聞網)