與鄰居發生衝突，男子竟將一家人全往樓下丟，大陸一名46歲的易姓女子，住在湖南某小鎮，2015年時與鄰居郭姓男子，因為房屋修建問題起糾紛，想不到去年9月，兩人再次因為房子問題爭吵，結果郭男竟將易女、還有兩名男孩，從屋頂丟下樓。

2009年，易女住的房子正在興建，當時她與郭男協調，兩家房屋毗鄰的牆一起共用，雙方各出一半修牆、還有地基的費用。2015年，易女發現天花板會漏水，查看後找出原因，原來是當時先蓋房子的郭男，偷偷將水管埋在易女房子裡，對此易女相當不滿，要求郭男先修好漏水問題，才願意支付1萬3千元人民幣（約新台幣5.7萬）的修牆地基費用。

郭男一直拖延到去年9月，才找人來修理漏水的天花板，當時兩人一起到4樓樓頂查看，期間郭男再次索討修牆地基費用，結果與易女又起爭執，郭男突然爆走，直接抓住易女大腿，將她往樓下扔，易女馬上抓住圍牆，並大喊兒子來救援，但郭男用力壓她肩膀，甚至扳開抓住圍牆的雙手，最後易女摔到2樓陽台死亡。

而易女10歲兒子聽到媽媽呼救，帶著2歲表弟上頂樓查看，結果兩名孩童，也遭郭男丟下樓，2歲表弟傷重身亡，10歲兒則腰椎骨折恐癱瘓。此案經法官審理，本月25日，依故意殺人罪，判處郭男死刑，並附帶賠償被害人14萬3575人民幣（約新台幣63.6萬）。

(中時新聞網)