日本網友笑稱，這山藥像是一隻被詛咒的斷手，讓人覺得恐怖。（圖擷自ibukiriP推特）

拿到這麼奇葩的農產品，你會不會被嚇到？一位日本網友在推特分享，從親戚那裡拿到農產品，像是一隻被詛咒的斷手，上面還沾著泥土，長相如此奇特的東西，竟是一根不折不扣的山藥。他發文後引起廣大迴響，有24.3萬人按讚，5.3萬人轉傳，網友頻呼不可思議，還有人真的被嚇哭了。

日媒「まいどなニュース」報導，日本網友ibukiriP在推特PO文分享，表哥給他一根山藥，形狀超級恐怖，不過他也被逗得很樂。此文發表後，在網路引爆話題，短短3天就有24.3萬人按讚， 5.3萬人轉傳，有人坦言，長相太栩栩如生，真被嚇哭。

ibukiriP事後受訪表示，他原先跟務農的表哥要葱，結果去拿田裡拿葱，順便給了他一根長相怪異的山藥，真的很有趣。有網友問他，這造型可怕的山藥煮來吃了嗎？要怎麼下手呢？他回應道，手指的部份將它磨成山藥泥，搭海窩苣油炸，再裹海苔食用，味道超美味，可惜沒有留下照片。

其他網友留言也超有想像力，直說「特級咒物嗎」、「天神的惡作劇吧」、「只看到屍體被肢解後的殘餘」「看起來會實現你的願望，但也會招來厄運的手」、「實現願望同時會折斷一隻手指這樣」、「告訴你還剩下四個願望」、「警察該工作啦」、「你表哥是吉良吉影？」、「跟河童的手很像」。

(中時新聞網)