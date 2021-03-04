高雄美術東四路鋼筋倒塌壓5人 3獲救2困地下5樓搶救中 10:012021/03/04 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄工地鋼筋倒塌 5工人遭壓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鼓山區美術東四路一處建築工地，今（4日）9時許發生嚴重工安意外，鋼筋倒塌據了解壓住5名工人，消防出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，目前已知3人脫困，仍有2人受困在地下5樓待救中。 有機會入住 佳冬蕭家洋樓變民宿 採‧訪‧線‧上－美債殖利率飆升 嚇趴股債投資人 (中時新聞網) #高雄 #鋼筋 #工地 #倒塌 #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中木瓜園遭掃光慘案大逆轉 自導自演為求外人別下毒手 09:092021/03/04 社會 佳冬KTV深夜大火 電線爆炸聲驚人嚇醒居民 09:112021/03/04 社會 龍潭農會理監事改選 新派險勝 04:102021/03/04 地方新聞 挺鳳梨農 嘉縣推預購平台 油電工會訂8萬公斤 04:102021/03/04 地方新聞 1分鐘讀財經》美方讓步 中芯採購ASML設備 08:192021/03/04 財經 陸結構性存款 終結八連降 04:102021/03/04 全球財經 報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響 04:102021/03/04 證券．權證 大10歲超優男友求婚 她悲吐未點頭原因：啪啪5下就結束 09:252021/03/04 社會 在野派大勝 三星農會將改朝換代 04:102021/03/04 地方新聞 11.7萬劑 首批AZ疫苗扺台 醫護優先 04:102021/03/04 財經要聞 晶碩訂單大增 Q1營收戰新高 04:102021/03/04 證券．權證 社會熱門新聞 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 為了蔡英文言論互槓 國防醫校友罵人漢奸遭判刑 - 社會 鋼筋未捆牢 高雄工地地下五層倒塌活埋5人2死3傷 - 社會 PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 - 社會 高雄工地10噸鋼筋如鳥籠交纏 救援難度高 22歲工人慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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