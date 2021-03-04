高雄市鼓山區美術東四路一處建築工地，今（4日）9時許發生嚴重工安意外，鋼筋倒塌據了解壓住5名工人，消防出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，目前已知3人脫困，仍有2人受困在地下5樓待救中。

(中時新聞網)