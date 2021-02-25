熊是大自然的獵食者，矯健的身手和敏銳的目光，讓牠們可以輕易捕食到水裡自在悠游的魚類，但有時還是會不小心「凸槌」！最近網路上流傳一段影片，一隻白熊在岩石上抓魚，結果卻不小心「手滑」，失手後的牠尷尬地左右張望，隨即逃離現場，逗趣的反應讓網友們都笑翻了。

網友「jdubcaptures」在Instagram上分享了這段影片，從畫面中可以看見，一隻大白熊正站在小溪旁的岩石上捕魚，牠手、嘴並用想將鮭魚給塞進嘴裡，不料魚身太過「滑溜」，白熊一時沒有抓緊，鮭魚就直接順著岩石滑回溪水中，失手的白熊眼見獵物逃跑，急忙左右張望，就像是在檢查是否有人看到這尷尬的一幕，隨後便逃離了現場。

白熊人性化且可愛的行為讓網友們都被逗笑了，紛紛留言：「這真的太有趣了！」、「老實說，我在外面吃雞肉三明治，結果整隻雞都噴在我腿上，那時我也像牠一樣左右張望，希望沒有人看見」、「可憐的傢伙，這鮭魚太滑了！」、「牠該再練練自己的捕魚技巧了」、「我都替牠感到尷尬了哈哈哈」。

另外，PO主也補充說明，這隻白熊並不是北極熊，而是「柯莫德熊（Kermode Bear）」，牠們是美洲黑熊的其中一個亞種，因為如同幽靈一般的白色毛髮，又有著靈熊 （Spirit Bear）、鬼熊（Ghost Bear）和白靈熊的俗稱，在當地印第安神話中有重要的地位；目前全球柯莫德熊的數量介於100到400隻之間，是世界上最稀有的熊之一。