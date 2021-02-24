于美人（見圖）認為，想點「陽春麵不要麵」並不難辦，只要打包外帶，湯、麵分開就能化解衝突。（中時報系資料照片）

一位女網友日前在麵攤點了「陽春麵不要麵」，惹得女老闆上網討拍，此事意外引起網友正反論戰。外界多認為客人太機車，不過，資深電視節目主持人于美人認為，想點「陽春麵不要麵」並不難辦，只要打包外帶，湯、麵分開就能化解衝突，不會弄得兩造不開心。她還說，其實台灣麵攤老闆娘還是厚道的，她拒絕是因為很難算錢。

對於「陽春麵不要麵」爭議，于美人昨在臉書上發文表示，這讓她想起高中時的舊事，她最喜歡吃中華商場二樓的老兵伯伯賣的陽春麵，有一次零用錢快花完了，和同學商量合吃一碗大碗陽春麵，兩人唏哩嘩啦把湯先喝完，老伯竟然主動幫我們加湯，於是她們就趕緊低頭吃麵，一抬頭伯伯笑問：「夠不夠，再給你們加些麵吧？」但她們婉拒了，因為她們只是想墊個肚子。

于美人說，她慶幸自己吃過「本格派」的陽春麵，而它的精髓就在極簡！只用細麵，豬骨湯或清湯點豬油，一勺醬油，蔥花加小白菜。一定要是小白菜！後來吃到各式的「陽春麵」，總是覺得複雜了，加蒜泥加油蔥，加肉燥，最絕望的是加空心菜，味道盡失，吃飽而已。

于美人認為，要化解「陽春麵不要麵」的小衝突，其實客人可以這麼說，「老闆，我想點一碗陽春麵外帶，但是回家有點距離，怕麵會糊爛了，麻煩你只包湯，給我生麵，回去我自己煮！麻煩你了，謝謝老闆。」

于美人覺得，台灣麵攤老闆娘還是厚道的，她拒絕是因為很難算錢。陽春麵還不加麵只賣你一碗湯收原價好像佔你便宜，收也不是不收也不是，就彼此多體貼吧！

(中時新聞網)