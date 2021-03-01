雖然說婚姻是愛情的墳墓，有人婚後與伴侶感情會一天天加溫，也有人會在結婚之後更冷淡的很多，婚前婚後的改變實在是天壤之別。搜狐網命理專欄就公開6大婚後反差最大的星座男，其中巨蟹座、金牛座、天蠍座是暖男代表，堪稱嫁到賺到的好老公。

對你更好的：

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座的男人在結婚之前對你的溫柔和好是有限的，但是在結婚之後巨蟹座對你的呵護真的是百般照顧的無微不至，是很在乎家庭的男人，或許在剛結婚的時候並不能感受到，但是有了孩子之後就能感受到巨蟹男的柔情，是絕對的全部付出，不僅時間都是你的，要做什麼也是乖乖聽你的話，而且他們會很極力促成伴侶和婆婆的好關係，他會對另一半和家人都很好，這一點隨著時間增加能夠感受更多。

▍第二名：金牛座

金牛座的男人是結婚之後把他的所有資金都給了你，他們私房錢是非常少，在你們真正結婚之後金牛男才會絕對的相信你，把他的所有錢都交給你打理，或許在結婚前金牛男也會在你身上花很多錢，但是真正結婚之後，你才會明白金牛男的付出是把你當作一個金錢庫來看待，他選擇把所有的錢都交給你其實是一種絕對的信任，也許你會認為金牛男的事業心很強，其實並不全是！但是金牛男希望能夠在金錢上給心愛的人所有的溫暖。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的男人在結婚之後對你的好是絕對的！天蠍男是非常顧家的一個男人，是不會讓老婆和家人受一點點的委屈，也許天蠍男對你的要求是挺高的，但是天蠍男的出發點都是好的，對伴侶的控制慾也是因為他很愛你，結婚之後你才會明白天蠍男是個絕對專情的男人，對你的容忍很多，幾乎是不會發脾氣，甚至是你可以擁有絕對自由的時間，唯有不要做對不起天蠍男的事情，大事小事都可以你說了算。

對你更差的：

▍第一名：白羊座

白羊男的暴脾氣在結婚之後會更差！或許他的出發點是好的，但是他所做的事情卻讓你很生氣，還有一點是白羊男的事業心很強，在結婚之後他的這種特質會更加明顯，所以導致白羊男是很少有時間陪伴在你身邊，大部分時間都用在應酬還有工作上。白羊男的性格是很強勢的，幾乎是在家裡說什麼是什麼的，這一點是你幾乎所不能夠控制的。白羊座的男人不是特別喜歡在事業上努力的，所以他給你的時間並不是很多，但是你也要體諒他，畢竟這個男人的事業心實在是太強了，幾乎是沒有什麼可以改變他們對事業的熱衷。

▍第二名：雙魚座

雙魚男是結婚之前的各種柔情蜜意，但是結婚之後就會出現落差！雙魚座的男人很清楚的知道自己喜歡的是什麼類型的女人，所以在遇到理想類型的時候，雙魚男就會自然的動心，但究竟會不會出軌或者是到了哪個程度，就看雙魚男自身的性格和情況，一般的雙魚男不會做出過分的事情，但情非所願，雙魚男有一顆很感性的心，有時候不受控制，就會做出比較極端的事情。雙魚男出軌之後自然的對你就會比之前差很多了，這一點看你能否接受！

▍第三名：水瓶座

一旦懶惰性格顯現出來，就表示水瓶座的男人露出馬腳！水瓶座的男人上進心不是很強，責任心也不是很強的，對你並不是特別溫柔的，所以說水瓶座的男人結婚之後對你的確是差很多了。如果你是個聰明的女人，自然也是有辦法治得了水瓶男。水瓶男就欣賞聰明的女人，但是你是個平凡的女人，想讓水瓶男對你很溫柔的話並不是件容易的事情！水瓶座的男人的異性緣好，這也是必須提防的。

(中時新聞網)