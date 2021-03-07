台北市一名陳姓男子，從按摩店帶出一名小姐，兩人嘿咻時，疑似因為過程玩太嗨，按摩店小姐的身上出現咬痕，還有紅腫等傷勢，結束後，按摩店小姐不滿兩人嘿咻過程，決定告陳男性侵，一審陳男無罪，二審因為小姐「脖子照」，陳男遭判拘役20日。

根據判決書，去年12月29日，陳男花錢將按摩店小姐帶出場，兩人先去KTV歡唱一段時間，接著到摩鐵續攤，小姐表示，期間陳男邀約自己吸食大麻，但她不願意欲離開，想不到陳男拿出一把刀，威脅「你要走的話，我不知道會做出什麼事情」。

接著陳男強行脫下小姐衣服，並發生性關係，過程中陳男招式激烈，造成小姐脖子上有齒痕、且紅腫，事後小姐到醫院驗傷並提告。一審時，法官認為，陳男與按摩店小姐講好交易後，同意前往摩鐵，並非性侵，因此判陳男無罪。

按摩店小姐不滿判決，上訴二審，法官審酌，雖然小姐無法提出性侵證據，但脖子上確實紅腫且有咬傷痕跡，顯示兩人發生關係時，小姐遭對方咬傷，因此依過失傷害罪判陳男拘役20日。

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(中時新聞網)