台灣實力派女演員紀培慧當年以《危險心靈》出道，還透過《他們在畢業的前一天爆炸》奪下金鐘獎迷你劇集最佳女配角，更曾在好萊塢電影《變形金剛4》客串，演技備受肯定；最近紀培慧出門買早餐遇交通事故，超速騎士不僅輾過她的腳背，還出言不遜，讓她受傷外還被奶茶潑一身，肇事者比被害人態度狂妄讓她感到委屈。

紀培慧今（9）日早上在IG限時動態分享買早餐慘況，她買完早餐愜意地散步回家路上，遇到一名疑似趕著上班的機車男騎士，速度飛快地和她發生擦撞，甚至還輾過她的腳背；對方停下來後非但不道歉，還嗆她「走路要看路，我已經放慢速度了」。

紀培慧買早餐遇到交通事故，卻被肇事者嗆聲。(圖/ 摘自紀培慧IG)

肇事者出言不遜讓紀培慧理智線瞬間爆炸，但原本就不太會吵架的她，遇到這種態度差的人，也不知道該如何「開戰」，只能弱弱地表示，「你超速了，你叭我不是為了放慢速度，是為了叫我閃開」。

不過，紀培慧也沒有要把事情鬧大的意思，她確定遭機車輾過的腳背無礙，就讓超速騎士趕快去上班，對方也迅速離開肇事現場；她也提到自己不僅腳背受傷，早餐的奶茶也都潑灑在她的身上，回家後越想越委屈，才決定分享這件衰事，更安慰自己「原來我不是吵架王」。

紀培慧近年來積極拍戲，在2013、2014年更挑戰好萊塢，儘管都不是女主角，但演技受到肯定；在台灣她除了拍過多部電視劇，2020年也拍了阿KEN執導的電影《練愛iNG》，票房雖然沒有太好，但她的演技仍獲得大票影迷喜愛。

(中時新聞網)