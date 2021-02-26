薔薔近日錄TVBS《11點熱吵店》，分享馬路三寶無極限，薔薔18歲就開車，透露自己一成年父親立刻送車，不允許她騎機車，深怕女兒不小心受傷。薔薔曾半夜下完通告準備回家，轉彎時看到一名騎士倒在路上，原來是重機跟汽車對撞，騎士一隻腳已血肉模糊，她形容地上就是一攤肉泥，但汽車車主卻完好無傷，還站著打電話，畫面太震撼，讓她內心有陰影，再也不敢坐機車。

薔薔最不能忍受機車族的就是「總愛搶快、不減速」，一次行經某個十字路口，開著車的薔薔減速，要確認左邊沒車，但右方有個婦人，騎著機車飛速的往薔薔方向騎來，薔薔心想：「慘了慘了，這一定撞上。」果不其然「碰」一聲，對方撞到薔薔車輪，騎士還飛撲到擋風玻璃，薔薔下車發現車輪凹進去，而且是爸爸剛買給她的新車，她心想這台車如果這樣回去，爸爸應該這輩子不讓她開車了。

薔薔看騎士也沒受傷，雙方私下解決後，把愛車送到修車廠三天，但因為太怕被問起，不敢回家，所以就跟爸爸說：「爸，我開車去南部玩三天喔。」三天後再把車子開回家，當一切都沒發生過。

(中時 )