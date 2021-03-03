中市霧峰區中投西路、豐正路口，3日清晨發生三車連環撞，救護人員忙著救助傷者，幸3人均擦挫傷無大礙。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市霧峰區中投西路、豐正路口，3日清晨發生三車連環撞，二輛汽車相撞後，機車閃避不及再撞到黑車，白車再撞入田裡。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

霧峰中投西路車禍

台中市霧峰區中投西路、豐正路口，3日清晨5點多，發生三車追撞事故，黑色及白色轎車受損嚴重，白車還衝進田裡，一輛機車則閃避不及，又再撞上黑車，所幸3人皆擦挫傷，無大礙，但黑車陳姓駕駛，經酒測超出標準，依違反公共危險罪，函送法辦，詳細車禍原因，仍在調查中。

3日清晨5點多，21歲黃姓女子，駕駛白色轎車，行經霧峰區中投西路一段，往南行，她疑因綠燈已轉黃燈、快轉成紅燈，搶快穿越豐正路口時，一輛由42歲陳姓男子駕駛的黑色轎車，也陰錯陽差駛進入路口，二車因而撞在一起。

黃女的白色轎車，左側車頭撞上陳男的右側車頭後，方向盤一撇，又衝入路旁的稻田裡，接著， 5秒後32歲許男，騎機車行經中投西路往南，疑因視線不佳，又撞上了黑色轎車，當場倒地。

所幸白車所駛入的稻田，剛插秧，泥土軟爛，黃女自行開車門出來，臉部輕微擦傷未就醫，黑車的陳男及騎機車的許男，身上多處擦挫傷，送亞大醫院診治後，已無大礙。

霧峰分局交通分隊長蘇于真表示，經對3人酒測，陳男酒測超出標準值，將依違反公共危險罪函送法辦，黃女、許男則無飲酒，另外黃女疑似闖紅燈，陳男當時豐正路上的燈號，疑是綠、黃燈交接，詳細肇責，仍須進一步調查。

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(中時 )