盪個鞦韆就可以出國！大陸雲南省瑞麗市有一個「一寨兩國」，此傣族村落被國境線一分為二，一側屬於大陸，另一側則為緬甸，而裡面有不少物品被分為兩國所有，景象非常特殊，其中還有一個鞦韆，往前盪會抵達緬甸，往後便會回到大陸。

「一寨兩國」被國境線一分為二，大陸一側的村落被稱為「銀井寨」，而緬甸則叫做「芒秀寨」。(影片來源/youtube/一游記)

Youtube頻道《一游記》近日介紹「一寨兩國」，村落內邊境為71號界碑，在大陸一方被稱為「銀井寨」，而緬甸一側則叫做「芒秀寨」，不過村內全為傣族人，裡面不只有界碑，還有「一院兩國」、「一寨兩國水井」等特殊景觀，而水井上面寫有3種文字，不過目前似乎已無人取用。

寨內還有「一鞦盪兩國」，往前盪就身在緬甸，往回盪則回到大陸，其中還有「一橋跨兩國」景觀，該橋又被稱做「玉石橋」，由中緬兩國籌資建造，橋面上有7777塊玉，因為7在緬甸代表吉利的數字，另外還有「一石兩國」，也被稱做「一樹兩國」，因為此為一塊木頭的化石。

隔著鐵絲網向外看，可以看到緬甸人的房子，其屋頂大多用琉璃瓦所蓋，當地也有很多緬甸塔、緬甸佛塔，而寨內不只有傣族，還有布島族，也就是長頸族，他們會在脖子上戴銅項圈，數量多達10個以上，使脖子越拉越長，全世界僅有200多人，其中一部分生活於緬甸，人數約50人左右。

而該寨內的居民認為，他們其實都是同村人，因此不只生意上有往來，也會進行通婚，而一國兩寨中以竹籬、水溝等做為邊界，很多緬甸人會至瑞麗經商工作，也有小孩子會至大陸上學，宛如「留學生」一樣，下課就返家回國，不過，由於受到新冠疫情的影響，兩國邊界拉起鐵絲網，阻止雙方接觸。