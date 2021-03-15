緬甸情勢混亂，14日下午，第一大城仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷。中國駐緬甸使館發言人表示，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者。

中國駐緬甸使館表示，第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得連繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。使館還再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

中國駐緬甸使館說，此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在這個領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會。不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

中國駐緬甸使館表示，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣，中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。也呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

(旺報 )