緬甸援助政治犯協會指出，安全部隊今天在第一大城仰光的萊達雅區殺害至少22名反軍事政變的示威者，加上其他地區至少共有39 人喪命，這是2月1日緬甸軍方政變以來的最血腥一日。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，除了萊達雅區（Hlaingthaya），還有16名抗議人士在其它地方遇害，同時也有一名警員喪命，這是2月1日軍方發動政變拘捕民選政府實質領袖翁山蘇姬以來的最血腥一日。

路透社報導，緬甸援助政治犯協會還提到，這些最新數據，將使緬甸反政變抗議活動的死亡總數增至126人。

法新社報導，緬甸國營媒體指出，軍政府已經在今天晚間宣布仰光的萊達雅區和雪比達區（Shwepyitha）實施戒嚴。

聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）今天則發表聲明強烈譴責軍方的血腥鎮壓，並呼籲國際社會團結一致支持緬甸人民。（譯者：陳彥鈞）1100315

(中央社)