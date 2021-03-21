歐洲理事會主席米歇爾的發言人今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第三波疫情在歐洲加速傳播，原定25和26日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會將改視訊方式因應。

米歇爾（Charles Michel）負責主辦歐盟領導人定期會議，他的發言人萊茨（Barend Leyts）今天推文表示，「在成員國#COVID19案例激增後」，米歇爾做出這個決定。

這次峰會規劃討論幾個敏感主題，包括與俄羅斯和土耳其關係惡化，以及歐盟因應疫情大流行措施混亂。

歐盟外交官表示，儘管米歇爾希望藉加強防疫措施避免再次召開視訊會議，各國領導人上週仍敦促米歇爾取消面對面會議。

自疫情爆發以來，歐盟各會員國領導人只舉行過幾次當面會晤，最引人注目的是7月舉行為期4天的馬拉松式會談，目的是對歐盟7500億歐元振興計畫達成共識。

外交官抱怨，需要微妙外交手段的議題不能在視訊會議得到妥善處置。

歐盟領導人下次面對面會議將在5月8日於葡萄牙波圖（Porto）舉行。

(中央社)