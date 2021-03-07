第36屆美洲盃帆船賽在海上熱鬧登場，擔任官方時計的歐米茄 (OMEGA)、支持船隊的贊助商沛納海（Panerai）也沒閒著，紛紛推出聯名表，表壇雙雄比功能、比外型、也比配備，在陸地上暗中較勁，充滿海洋氣息。

歐米茄（OMEGA）是美洲盃帆船賽的官方時計。（OMEGA提供）

擔任美洲盃官方計時的歐米茄（OMEGA）推出海馬潛水300米美洲盃計時碼表，外型以藍白藍三色調為主，藍色陶瓷表盤搭配白色琺瑯潛水刻度表圈，並裝飾了紅色陽極氧化鋁「帆船賽倒數指示環」、靈感來自船身造型的鍍銠小秒針等，擁有全新碼表鎖定系統、快換表帶與防濕滑按鈕，還加贈一條橡膠表帶。

歐米茄與美洲盃帆船賽聯名推出海馬潛水300米美洲盃計時碼表，以藍白紅為主題色調，33萬6000元。（OMEGA提供）

歐米茄美洲盃聯名表搭載品牌獨家CHRONO LOCK碼表鎖定系統，能在需要時確保碼表功能的正常運作，在海上高速航行時，是一項必要功能，不容許任何錯誤。底蓋則有「第36屆美洲盃」（36th America’s Cup）與「奧克蘭2021」（Auckland 2021）等鐫刻字樣。

沛納海是Luna Rossa Prada Pirelli船隊的贊助商。（Panerai提供）

沛納海也不遑多讓，自2019年成為Luna Rossa Prada Pirelli船隊的官方贊助商後，連續推出5款聯名表，皆以充滿PRADA時尚的黑紅色調為主題，並自即日起至15日在台北101舉辦Luna Rossa Prada Pirelli 挑戰活動，邀請大家體驗駕駛帆船的樂趣。

今年新款聯名表為Luminor Luna Rossa GMT兩地時間表，將原本的碳纖維外殼換成噴砂鈦金屬，搭配碳纖維表圈，Scafotech表盤是以Luna Rossa船隊之前淘汰的AC75碳纖維帆船回收再製而成，因此別具意義。