根據美國媒體報導，2021年全明星東西區替補名單正式出爐。西區有太陽保羅、快艇保羅喬治、拓荒者利拉德、爵士米契爾、戈貝爾、鵜鶘錫安威廉森以及湖人安東尼戴維斯。東區則是籃網哈登、尼克蘭道爾、塞爾提克塔圖、傑倫布朗、公牛拉文、七六人班西蒙斯和魔術武切維奇，當中籃網三劍客全部到齊。

此次錫安威廉森、蘭道爾、拉文、傑倫布朗都是首次入選全明星賽，至於老鷹崔楊和沙波尼斯則遺憾的落選。

另外值得一提的是，安東尼戴維斯有可能因傷缺席全明星賽，因此會有一個遞補名額出現，將由聯盟總裁席爾佛指定。

隨著替補名單公布後，2021年NBA全明星賽完整名單也隨之出爐。東區先發是杜蘭特（隊長，籃網）、恩比德（76人）、阿提托康波（雄鹿）、畢爾（巫師）、厄文（籃網）。替補有哈登、蘭道爾、塔圖、傑倫布朗、拉文、班西蒙斯、武切維奇；總教練是七六人瑞弗斯。

西區先發有詹姆斯（隊長，湖人）、約基奇（金塊）、里歐納德（快艇）、東契奇（獨行俠）、史提芬柯瑞（勇士）。替補有保羅、保羅喬治、利拉德、米契爾、戈貝爾、錫安威廉森、安東尼戴維斯；總教練為爵士史奈德。全明星賽將在台北時間3月8日於亞特蘭大州立農場球館舉行。

(中時 )