身為東區龍頭的七六人，28日竟以109比112延長不敵東區倒數第2的騎士，也讓七六人主控班西蒙斯賽後痛批，「我們打得不夠努力，我認為這是輸球主因，看起來大家都迫不及待想要放假了，我必須承認的是，我們有點輕視騎士！」

就連七六人總教練瑞弗斯也忍不住痛罵球隊表現，「我們今晚表現平平，打得毫無能量。必須讚美騎士，他們比我們打得努力多了，基本上他們得到想要的所有出手機會，而我們在快攻上沒成功幾次，如果我們重看比賽，一切都是努力問題。」

如同班西蒙斯與恩比德所說，面對僅剩9人可用的騎士，七六人正規賽幾乎一路落後，儘管最後順利追上，恩比德卻錯過絕殺跳投，到了延長加賽，騎士更是完全不給七六人追上機會，甚至最後關頭七六人還出現多次失誤，葬送最後生機。

騎士以塞克斯頓28分最高，加蘭也有25分、9助攻，歐科洛攻下生涯新高15分，賈瑞特艾倫14分、10籃板；七六人則以恩比德42分、13籃板及6助攻表現最佳，班西蒙斯也拿24分、8助攻與7籃板，其他七六人球員表現都平平。

(中時 )