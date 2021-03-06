先前謠傳熱火有意招募火箭後衛歐拉迪波，如今只是誤會一場？根據《TrueHoop》記者哈伯史卓6日爆料，熱火正在全明星賽休兵期間加速交易談判腳步，目標是找來一名經驗豐富的後衛，鎖定的對象包含火箭後衛沃爾、暴龍後衛羅瑞等人。

熱火本季還沒真正打出上季闖進總冠軍賽的強隊風範，主因是受到傷痛與新冠役情影響，目前18勝18敗、位居東區第6，卻在最近呈現逐線回溫跡象，哈伯史卓認為，熱火將會利用26日交易截止日前的8場比賽，仔細審視是否需要補強。

哈伯史卓表示，自從火箭把哈登交易到籃網，目前處於13連敗窘境，很有可能交易沃爾換回新秀或選秀權，暴龍則已打算把羅瑞換到更具爭冠實力的強隊，改用范維利特當作他們後場指揮官，羅瑞除了樂見其成，也賣掉他在多倫多的房產。

如果熱火真的打算換來沃爾或羅瑞，可能會拿「英雄哥」希洛、「阿舍哥」鄧肯羅賓生、阿丘瓦等新秀當作籌碼，就連歐利尼克、里納德兩人的合約也可能拿去匹配，究竟熱火總裁萊里是否在交易截止日前提出如此大的交易，備受外界相當關注。

(中時 )