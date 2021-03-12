剛來報到的布雷克葛瑞芬雖沒上場，仍在場邊替新隊友加油。(美聯社)

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儘管杜蘭特仍因腿傷繼續無限期缺陣，剛來報到的布雷克葛瑞芬也因傷病管理沒打，籃網12日仍靠厄文轟下全場最高40分，「大鬍子」哈登也有22分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，終場121比109力退塞爾提克，下半季首戰就贏球。

打完前3節，籃網靠著厄文狂轟32分，取得88比86小幅領先，卻在末節一開始發動12比4猛攻，轉眼擴大領先到雙位數，儘管塞爾提克也靠塔圖、傑倫布朗兩人火力追上，厄文又在最後2分03秒投進三分球，接著兩罰俱中再次拉開。

來到讀秒階段，籃網仍以118比109穩定領先，甚至最後56秒靠著裁判重看慢動作，重新搶回球權，傑夫格林趁著對方陣腳大亂，籃下直接灌進兩分，接著塞爾提克又把球傳出界外，讓喬哈里斯站上罰球線兩罰中1，比賽就此毫無懸念。

籃網除了厄文、哈登兩大球星飆分，替補射手沙梅特也投進6顆三分球、獨拿18分，喬哈里斯12分，傑夫格林11分；塞爾提克以塔圖31分最高，才剛傷癒復出的史馬特替補拿下19分，蒂斯17分、8籃板，布朗13分，肯巴沃克11分。

(中時 )