公牛悍將拉文今天面對雷霆繳出40分、4籃板、5顆三分球的亮眼成績單，幫助芝加哥大軍123比102輕鬆擊退來犯的奧克拉荷馬軍團，本季第3次、生涯第9次單場有40分、5顆三分球表現，再次改寫隊史紀錄。

拉文在2014年選秀會首輪第13順位加盟灰狼，前三賽季在威金斯與唐斯兩位狀元郎的光環下，拉文表現中規中矩，直到2017年來到芝加哥後才有了蛻變。

2018-19賽季是拉文蛻變成長的球季，62場先發23.7分、4.7籃板、4.5助攻全部刷新生涯新高，本季至今28.1分、5.2籃板、5.1助攻、0.5阻攻更是將生涯數據推升至巔峰。

公牛此役首節42比28攻勢，取得14分領先優勢，第三節再轟31比16攻勢，打完前三節領先23分，第四節成為垃圾時間，拉文只花31分鐘20投15中，三分12投7中，幾乎是兵不血刃的攻下40分，本季第3次單場得分突破40分，幫助公牛拿下2連勝。

(中時 )