台北富邦勇士再次展現兵多將廣的雄厚本錢！富邦13日在主場迎戰台新夢想家，儘管上半場一路落後13分，富邦先靠簡偉儒第3節的4顆三分球，接著蔡文誠末節又爆發，終場比逆轉擊退夢想家，距離拿下例行賽第1位置越來越近。

靠著華裔球員沃克上半場三分火力全開，半場就摘17分，夢想家一度取得33比20大幅領先，幸好富邦也在張宗憲、辛特力等人火力掩護下，逐漸縮小雙方差距，打完上半場，夢想家46比44領先，張宗憲半場也替富邦拿下14分。

但到第3節，上半場三分球3投0中、得分掛零的富邦射手簡偉儒，突然找回外線手感，單節三分球投7中4、貢獻12分，不僅帶領富邦追上，甚至取得63比60首度超前，蔡文誠更在第3節結束同時的反勾命中，富邦75比66領先。

沃克末節一開始再次爆發，接連攻下11分，幫助夢想家重新追上，只是富邦換成「本土洋將」蔡文誠發威，個人連取8分，富邦續保領先，打到讀秒階段，眼見怎麼也追不上，夢想家乾脆不喊暫停，也不防守，如願把比賽時間拖完。

富邦以辛特力27分、16籃板與4助攻表現最佳，塞瑟夫也有20分、12籃板，張宗憲22分，蔡文誠13分、簡偉儒12分；夢想家以沃克33分最高，塔克也拿25分，但全隊得分幾乎都集中在洋將與華裔球員身上，本土球員竟然總共只拿7分。

(中時 )