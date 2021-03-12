歐洲聯盟（EU）今天譴責有如北京政府橡皮圖章的中國全國人民代表大會壓倒性通過修改香港選舉制度，並警告可能對中國採取「額外措施」。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）聲明指出：「中華人民共和國全國人大今天的決定，將對香港民主問責制和政治多元化帶來重大影響。」

波瑞爾說：「鑒於（人大）最近這項決定，歐盟將考慮採取額外措施，並更加關注香港局勢發展，以作為歐盟與中國之間整體關係的一部分。」

香港這個國際金融中心歷經近年大規模示威抗議後，北京決心去除香港民主基柱，這次全國人大表決通過的內容，包括實際上可否決候選人資格的權力。

聲明還提到：「基本自由、民主原則和政治多元化是香港特性和繁榮的核心，歐盟很遺憾，這些（價值）現在都承受著當局所施加愈來愈大的壓力。」

「歐盟籲請中國和香港當局恢復對香港民主進程的信心，並停止迫害宣揚民主價值的人士。」

歐盟當局先前已決定限制出口可能在香港用於監控的設備；歐盟外長也討論過，如果局面惡化，是否可能擴大制裁。

歐盟外長2月開會同意擴大支持香港公民社會，並加強與國際夥伴協調，以向中國施壓。

(中央社)