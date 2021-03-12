健身群組逾50人染疫 袁國勇預示將爆第5波 促防大火燎原

香港新冠肺炎疫情再次反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日(12日)再新增60宗確診，涉及32男28女，6宗屬輸入病例，源頭不明個案佔5宗，大部分與Ursus Fitness健身中心有關。香港大學教授袁國勇警告，香港正邁向第5波感染，目前須全力追蹤，避免「山林大火」般燒下去。

據《東網》報導，香港西營盤健身中心Ursus Fitness連日爆發確診案例，累計個案飆至最少64宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(12日)再新增60宗確診個案，涉及32男28女，6宗屬輸入病例，源頭不明個案佔5宗，至今本港累計11,211宗病例。另有逾20宗初步個案。

報導說，香港疫情再現反彈，近日連爆疫情的西營盤健身中心群組除64確診個案外，尚有逾200名顧客須檢疫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇警告說，香港正邁向第5波感染，目前須全力追蹤，1個確診者便須追蹤100人，避免「山林大火」般燒下去。

袁國勇表示，目前已知上述健身群組至少涉及3間健身公司，情況如之前爆疫的歌舞群組。他強調，市民到健身中心會脫下口罩做劇烈運動，運動時呼出的微粒較平常多6倍，故健身室空氣流量同樣要較餐廳高，每小時起碼要換氣6次，若然是密室的環境，每小時更應換氣12次。同時要戴口罩、使用過的器械必須消毒才能再使用。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，健身群組現時的確診數字很驚人，確診者更是來自不同行業、去過很多場所，擔心將成跳舞群組的翻版，令病毒於社區散播。

(中時新聞網)