全球疫情趨緩，景氣復甦氣味濃！1111人力銀行針對企業第2季徵才意願進行調查，顯示近73%公司將在第2季釋出職缺，可見企業對景氣好轉有信心。根據主計處在1月份公布的3.66%失業率，是12個月以來的新低點，也呼應了1111人力銀行的數據調查，有31.4%企業對第2季景氣持樂觀態度，認為今年業績相較於去年同期會有所成長，因預期業績上升，企業也將強化延攬人才計劃。

連接器及線束領頭大廠「信邦集團」，長期提供客戶整合性服務，不受疫情影響，海外訂單不斷成長，根據「信邦集團」公布營收表現顯示，2021年2月合併營收為17.36億元，寫下歷年新高，相較於去年增加30.03%。為因應業績大幅增加，「信邦集團」將擴充產能、補足人力缺口，視為重要任務。

信邦集團副總經理陳君宇表示，信邦集團即將拓展第4廠，強力募集健康照護、汽車與航太、綠色能源、工業應用、通訊相關等5大領域人才，且徵才名額沒有上限。陳君宇表示，去年員工數不到400人，但今年目標要突破1000人，也有信心保證「待遇絕對優於業界」。

另外，日本東芝(TOSHIBA)電梯在台唯一總代理的「崇友實業」，以專業的研發整合、生產能力及優良的安裝保養服務，成為電梯業的龍頭之一。「崇友實業」於1974年成立，年年穩健成長，即使在疫情肆虐當下仍屹立不搖，就是因為擁有堅強的團隊，因年終獎金採營運共享模式，在今年依舊發出平均5.2個月的年終獎金。

「崇友實業」提供全方位的福利，照顧為公司打拼的同仁們，像是員工旅遊、慶生會、生日禮券、子女獎學金、社團補助、婚喪喜慶補助、團體保險等，另外也幫現場技術師傅加保工地險、雇主意外責任險等，亦定期舉行健康檢查。

目前招募電梯設備維護技師、電梯升降設備維保技師、電梯設備安裝技師等，招募條件為學歷高中職以上，理工科系畢業，電子、電機、機械尤佳，希望有更多熱血青年投入團隊。

(中時新聞網)