攸關逾千萬勞工權益的「勞工職業災害保險及保護法草案」，原定上周於行政院會討論後通過，卻臨時喊卡，經完成各方影響的妥適性評估，決定明提報院會通過，屆時4人以下微型公司納入強制加保範圍，雇主若未替勞工投保，將處罰2到10萬元。

根據現行法規，5人以上公司才須投保勞保，使得4人以下公司的勞工並無法適用職災保險給付，往往勞工發生職災，才發現沒有投保勞保，勞工權益受到影響；行政院修法草案則4人以下的微型公司也納入職業災害保險的適用範圍，預計將有33萬名勞工受惠。

現行職災保險傷病給付是按勞工事故當月前6個月平均月投保薪資之70％，經過1年尚未痊癒者，第2年減為平均月投保薪資的50％，與原領工資差異大，導致勞工家計困頓、耗費心力在跟雇主訴訟，身心俱疲；經修法後，未來2年均為平均月薪投保薪資70％。

投保薪資部分，新法將職災保險與勞保脫鉤，職災保險投保薪資上限，由現行4萬5800元提高到7萬2800元，增加對高薪族的保障，從勞退數據來看，預估有165萬人受惠。

在失能年金部分，草案刪除年資規定外，對於失能程度按月薪比例給發做出規範，分為「完全失能」平均月投保薪資的70％、「嚴重失能」50％、「部分失能」20％等三大類。

不過，上周行政院會原本有意納入「勞工職業災害保險及保護法草案」討論，但因仍有疑慮臨時喊卡。對此，行政院發言人羅秉成表示，政策上是要可以保障勞工，分散雇主風險，院會排法案會看動態，在適當時機提出。

行政院表示，該法案整合現行勞動相關法令，擴大納保範圍，提升各項給付水準，並加強職業災害預防及職業災害勞工的重建，建構完善保障制度。

(中時 )