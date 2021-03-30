中華郵政舉辦樂齡運動 16:342021/03/30 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中華郵政舉辦樂齡運動。 圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司為鼓勵銀髮族壽險保戶參與社會活動，拓展人際關係，提升自我健康管理觀念，達到「樂活忘齡」效果，自2021年4月1日至6月30日於基隆、臺北、板橋、三重、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖等全臺19個郵局分別舉辦「中華郵政樂齡運動」活動。 凡於活動期間內，年滿65歲之郵政壽險有效契約要保人、被保險人及其陪伴同行者，均可免費報名參加，詳情請洽各地郵局或至中華郵政全球資訊網查詢。 體育賽事 開放上萬觀眾進場 北市啟動台北兒童月 優惠好禮獎不完 (工商 ) #中華郵政 #樂齡 #中華郵政公司 #郵局 #鼓勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台唯一觀光工廠振興 百萬抽獎開跑 12:582021/03/30 財經 兩岸奧會視訊座談會 體育署強調正常交流 15:522021/03/30 體育 開發金控國際團隊 總座領軍前進校園獵才 16:322021/03/30 財經 職場》人資不告訴你的秘密 這張證照加薪5000元 16:462021/03/30 生活 樂高版州廳、摃丸湯亮相 兒藝節將新竹州廳變身「樂高城」 14:032021/03/30 寶島 兩岸奧會體育交流視訊會議 沒談抵制北京冬奧 13:462021/03/30 體育 韓瑜公園約會鮮肉照曝光 畫面狂噴粉紅泡泡超有愛 08:062021/03/30 娛樂 《熱門族群》傳蘋果修正台積5奈米訂單 外資看好聯發科、聯詠 14:162021/03/30 財經 陸人大常委今修訂通過香港選舉方案 港立法會議席採「432」制 14:492021/03/30 兩岸 國際信評S＆P、中華信評 調升富邦金控暨子公司公司評等展望由負向調整為穩定 12:402021/03/30 財經 張安樂要組「紅色隊伍」 高檢署訊問2小時請回 12:122021/03/30 社會 財經熱門新聞 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海EPS近20年新低 網喊爆了：家庭代工被打回原形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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