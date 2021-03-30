中華郵政公司為鼓勵銀髮族壽險保戶參與社會活動，拓展人際關係，提升自我健康管理觀念，達到「樂活忘齡」效果，自2021年4月1日至6月30日於基隆、臺北、板橋、三重、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖等全臺19個郵局分別舉辦「中華郵政樂齡運動」活動。

凡於活動期間內，年滿65歲之郵政壽險有效契約要保人、被保險人及其陪伴同行者，均可免費報名參加，詳情請洽各地郵局或至中華郵政全球資訊網查詢。

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