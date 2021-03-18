台帛旅遊泡泡4月啟動，蘇揆上午在行政院會表示，除台帛外，已有好幾國跟我方接觸，希望相互往來，然而為保護2300萬國人健康，蘇揆指示外交部在談判過程中，要跟衛福部、交通部要審慎評估。

蘇揆針對旅遊泡泡問題在院會表示，全世界受新冠肺炎全球超過1億2000萬人確診，260萬人死亡，光是美國就有超過54萬人死亡， 比一、二次大戰死亡人數還高，幾天前義大利第3次宣布封城，許多國家到目前受疫情衝擊還是非常嚴峻。

他說，台灣是在最高行政機關討論出國旅遊的旅遊泡泡，不止是亂世中的福地，而且可借由旅遊泡泡讓國人相對最安全的到最安全的國家玩，實在是國人的幸福。

蘇揆也說，帛琉是重要友邦，建交22年來互動良好，新上任總統惠恕仁首次出訪就是安排在28日來台，政府誠摯歡迎。惠恕仁預計4月1日搭國人赴帛琉班機回到帛琉，這是兩國往來重要時刻，也是世界上少有的「是亞太先例」。

蘇揆也感謝衛福部、交通部、外交部密集協商，討論出5大防疫作為下的旅遊泡泡，並籲請相關單位務必落實做好。他強調，台灣防疫世界第一 ，透過這次經驗，台灣可逐步跟相對安全的國家研商，目前已有好幾國與我方接觸，希望相往往來，然而為保護2300萬國人健康，防疫作為要到位，帛琉來團也務必做好實名制慎始，才能逐步推動，不能太快太急。至於這次經驗能否累積到其他國家，蘇揆指示外交部在談判過程中，要跟衛福部、交通部要審慎評估。

蘇揆最後表示，防疫讓台在在歷史上第一次被重視跟肯定，推動旅遊泡泡更能讓世界看到台灣，讓世界跟台灣接軌，希望台帛旅遊泡泡能成功

(中時 )