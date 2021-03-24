高鐵聯票再添新品！台灣高鐵（2633）表示為滿足國人個人化、多樣化與客製化的旅遊需求，即日起與國內兩大旅遊預訂平台KLOOK、KKday攜手合作，全新推出「國旅聯票」搶攻旅遊市場。旅客於兩大旅遊預訂平台購買指定商品，即可享加購高鐵車票85折超值優惠。

台灣高鐵「國旅聯票」精選超過60條最受歡迎的旅遊商品供旅客自由組裝，包括「台北101觀景台」、「南投九族文化村」、「屏東墾丁海生館」等景點門票；交通接駁方面則有「墾丁快線」、「租車」等；同時，更涵蓋近年最夯的「包套式露營車」、「SUP立槳、浮潛」等體驗活動。未來也將會持續擴充配合商品，讓高鐵「國旅聯票」多樣遊程創造國民旅遊的無限可能。

台灣高鐵表示，購買高鐵「國旅聯票」不僅可以一次搞定高鐵車票以及旅遊大小事，更可以享受超值優惠，還可同時累積高鐵TGo會員及旅遊預訂平台的會員點數，雙重積點更享雙重回饋。以「高鐵台北-台中來回車票」+「台中麗寶樂園門票」商品為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買原價商品，共可省下240元；若以「高鐵台北-左營來回車票」+「包套式露營車」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」共可省下450元。

台灣高鐵觀察近年消費者旅遊行為趨勢，在旅遊商品的選擇上更朝向個人化與客製化發展，更多旅客偏好依自己的旅遊喜好規劃自主遊程。同時，看準旅客更喜歡透過OTA (Online Travel Agent)比價、自由組裝行程，以及旅遊電商平台具備商品多樣化與即刻預訂、即刻出發等特性。

因此，台灣高鐵此次特別與KLOOK、KKday兩大旅遊預訂平台強強聯手，推出高鐵「國旅聯票」，精選全台各地熱門景點門票、體驗行程、交通接駁、特色遊程等旅遊商品，更提供加購高鐵不限日期、區間、車次均享車票85折的超值優惠。

台灣高鐵持續引領「搭高鐵?遊台灣」的旅遊風潮，更積極透過異業結盟推出多樣化的旅遊商品。高鐵「國旅聯票」，是高鐵公司繼「飯店聯票」、「交通聯票」以及「航空聯票」後，再次推出的全新旅遊聯票商品。

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