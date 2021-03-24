衛福部金門醫院今（24）日上午10時起，也開始施打第一波COVID-19疫苗，院長侯重光與其他9名醫療人員率先接種。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院今（24）日上午10時起，也開始施打第一波COVID-19疫苗，院長侯重光與其他9名醫療人員率先接種，院方透露身體狀況均良好。

侯重光院長表示，施打疫苗有助於降低感染率，也可有效防範重症及死亡風險，醫療人員身處高風險感染環境中，應該做到有疫苗就即時施打，保護自己也保護別人。

目前國內配發的疫苗為英國牛津大學與阿斯特捷利康（AZ）合作的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，金門縣衛生局首批獲配送數量為3盒，每盒10瓶，共計300劑，預計可施打300人。

院方配合中央及金門縣衛生局政策，日前已完成醫療人員接種意願初步調查，且依據風險級別造冊，至於疫苗品牌則尊重員工意願選擇，施打每回以十人為一梯次。

金門醫院強調，該院為金門地區唯一防疫應變醫院，全體同仁為守護鄉親健康而努力，一定會做好自我防疫和健康管理，也呼籲鄉親要遵守中央防疫各項規範，攜手度過疫情難關。

(中時 )