過往在東區幾乎是墊底球隊的籃網，自從成功招攬了杜蘭特與厄文之後終於擺脫了弱旅封號，本季再添「大鬍子」哈登，一躍成為奪冠熱門球隊。今天雖然少了杜蘭特，但在哈登的30分、15助攻、14籃板的超級大三元助威下，搭配27分、6籃板、7助攻，兩人聯手在延長賽124比113擊敗馬刺，終結客場對戰17連敗窘境。

目前馬刺仍保有一項紀錄，那就是在主場對上巫師取得21連勝，緊接著就是對籃網17連勝，然而籃網在擁有三巨頭之後已不可同日而語，雙方今天展開對決，馬刺沒了艾卓吉等於少了一個臂膀，反觀籃網在雙巨星哈登與厄文的聯手下猶如猛虎出閘，賽前氣勢明顯有段落差。

不過，戰況並沒有一面倒，雙方打完前三節戰成平手，籃網總算在第四節回魂，打出強悍攻勢，剩下2分12秒取得8分領先優勢，沒想到卻過於輕忽，給了馬刺反擊機會，以8比0攻勢收尾，尤其是穆雷的槍響追平分讓籃網球員維之氣餒。

幸好厄文與哈登挺身而出，延長賽兩人都轟進三分火炮，加上布魯斯布朗也貢獻三分狙擊彈，瞬間打得馬刺潰不成軍，最終以11分之差有驚無險的保住勝利果實。

除了哈登本季第7次大三元外，厄文27分、6籃板、7助攻，布魯斯布朗23分，克萊斯頓17分，繼續以0.5場勝差緊追在七六人之後，位居東區次席。

功虧一簣的黑衫軍，延長賽崩盤，只能眼看著敵軍揚長而去。迪羅薩22分、11助攻、6籃板，隆利沃克19分、4籃板、4助攻、4抄截、2阻攻，穆雷19分、6籃板、8助攻，珀特爾14分、12籃板，米爾斯14分、5助攻。

(中時 )