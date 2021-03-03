雖然本季與球隊鬧得很不愉快，最終分道揚鑣，但火箭老闆費爾蒂塔今天在受訪時表示，球隊計劃未來將哈登的13號球衣高掛在球場上半空，感謝他為休士頓效力8個賽季做出的偉大貢獻。

根據賽程安排明天火箭將在主場迎戰籃網，這是今年1月哈登被交易至布魯克林之後「大鬍子」首次回到休士頓對決老東家，此役成為全球籃球迷的關注焦點。

費爾蒂塔說，「哈登永遠都是火箭的榮譽球員，我們也會把他的13號球衣退休。在我成為火箭老闆的前3年，哈登的表現給人留下深刻印象。而他在火箭8年帶來的成功，以及為社區和球迷所創造的回憶令人難以置信！」

2月休士頓所在的德克薩斯州遭遇嚴重的暴風雪天氣，有超過300萬家庭遇到停電危機，當地經濟生活陷入停滯，很多居民家中都是斷水斷電。休士頓成為重災區。在此情況下哈登免費為當地居民分發飲用水，並提供免費餐點。

哈登在效力火箭的8年時間總助攻數、三分球命中數、30分以上場次都高居隊史首位；總得分、季後賽總得分和季後賽場次則位居隊史第二。

(中時 )