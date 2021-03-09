隔夜美股三大指數漲跌不一，道指漲逾300點並創盤中新高，科技股下跌拖累那指重挫2.4%。因美國參議院通過大規模疫情紓困方案，市場積極搶進相關可受惠的景氣循環族群。美國眾議院將於美國時間9日，對參議院已通過紓困方案進行最後表決。至於美債殖利率，方興未艾仍有上升趨勢。道瓊工業指數漲306.14點或0.97%，報31802.44點，盤中最高曾漲至32148.04點，一度創歷史新高。那斯達克指數跌310.99點，或2.41%，報12609.16點。標普500指數跌20.59點或0.54%，報3821.35點。

上周末，美國參院通過拜登版的1.9兆美元新冠紓困方案，也為美國社會增加大量資金活水，例如，包括截至9月初每周300美元的聯邦失業救濟金補助，向州與地方政府提供3500億美元經濟援助，以及向多數美國人，直接發放1400美元景氣刺激支票金等。

預計，美國時間9日，眾議院將就參議院剛通過大規模疫情紓困方案進行表決。而市場也樂觀認為，眾議院應會批准，然後拜登總統在3月14日最後期限前，也可望簽署生效。接著，從3月中旬到9月初，各項金援計畫將依序執行。

分析師認為，這1.9兆美元疫情紓困方案將能加速美國景氣復甦動能。目前，隨著美公債殖利率上揚，較具風險資產的投資遭壓抑，全球資金將再度湧入美元市場。

不過，分析師提醒，在疫苗推廣順利，以及大規模財政與貨幣刺激下，經濟增成長前景固然可期，但同時，也會伴隨因通貨膨脹率上升而產生的壓力。

8日，美公債殖利率繼續上升，10年期的一舉突破1.61%，並創一年新高。市場認為，美公債殖利率已脫序，美聯準會(FED)終得祭出殖利率曲線控管政策。

上調美公債殖利率的高盛表示，預計2021年底前，美國10年期的可能上看1.9%。雖然短期會稍微修正，但日後亮眼的經濟數據，自然可給殖利率增添上升材火。

對於近期美債升美股跌現象，股市分析師也指出，應該更加正向地看待美公債殖利率上升，因為代表的意義就是美國經濟成長健康。

美股中，能源與金融等景氣循環類股表現佳。同時，在2020疫情元年被折磨很久的休閒產業，包括航空，旅遊與飯店等也出現股價反彈現象。

奇異(GE)漲4.19%，因GE飛機租賃事業群與愛爾蘭AerCap合併案已近尾聲，這筆交易案金額估逾300億美元。

迪士尼(The Walt Disney Company)股價漲6.27%，疫情趨緩下，美國迪士尼樂園最早將於4月1日重啟開放。

世界最大的連鎖戲院AMC，獲調高投資評等，從2.5美元上看至5美元目標價。

類股輪動下，受公債殖利率上升影響，市場賣出高成長型科技股，故那斯達克首當其衝。蘋果收跌4.17%，特斯拉也收黑5.84%。據悉，特斯拉的旗下車款Cybertruck進擊版，可望在第二季發佈，年底開始進行量產。

曾是法人與散戶激烈對做的GameStop，也有消息傳出有意從實體店面轉向線上經營模式。

(時報資訊)