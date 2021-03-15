美道瓊上周四再創高、科技股反彈大漲，台股上周五持續開高震盪走高以上漲75點收在16255點，成交量為2979億元。
外資上周四逢高加碼空單、累計27138口，除非這幾天有做回補，否則本周三台指期結算前提防一根中長黑下來補空單。
波段而言，在未見中長黑摜破季線前，短期仍會在高檔震盪或拉最後一小波，指數不論有無再創16579點新高，最多撐到4月中~5月初即融券回補近尾聲、和第一季財報利多反映近尾聲時，就要小心做頭完破季線下去做一波漲多的大回檔修正。
(時報資訊)
美道瓊上周四再創高、科技股反彈大漲，台股上周五持續開高震盪走高以上漲75點收在16255點，成交量為2979億元。
外資上周四逢高加碼空單、累計27138口，除非這幾天有做回補，否則本周三台指期結算前提防一根中長黑下來補空單。
波段而言，在未見中長黑摜破季線前，短期仍會在高檔震盪或拉最後一小波，指數不論有無再創16579點新高，最多撐到4月中~5月初即融券回補近尾聲、和第一季財報利多反映近尾聲時，就要小心做頭完破季線下去做一波漲多的大回檔修正。
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