拜登在國際婦女節當天，和副手賀錦麗及防長奧斯汀發表談話。

78歲的美國總統拜登周一似乎忘了美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，而直接叫他「管理那部門的人」。

據《太陽報》（THE SUN）和《紐約郵報》（New York Post）8日報導，拜登在國際婦女節宣布提名兩位女性將領執掌美國軍事作戰司令部時，似乎突然想不起奧斯汀的名字。「接著我要感謝那部長—那、那，啊，前將軍，我一直叫他將軍，可是我的，我的—就是管理那個部門的人。」

此外，拜登似乎也忘了國防部的正式名稱，而稱為「那部門」。此外，拜登似乎也忘了國防部的正式名稱，而稱為「那部門」。「我要確保我們感謝部長，為設法執行我們剛才所說的事，還有建議這兩名女性升遷而做的一切。」

不過，稍早拜登在念自動提詞機時，卻正確無誤地稱防長為「奧斯汀部長」。事實上，這並非拜登第一次忘記重要的姓名，或公開出醜。去年12月他提名貝塞拉（Xavier Becerra）出任衛生及公共服務部部長時，竟然把他的名字念錯了，但稍後便自己修正。

(中時新聞網)